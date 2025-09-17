Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 9 yaralı

Bilecik’te minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Osmaneli-Bilecik karayolunda seyir halindeki Fırat Mete B. idaresindeki 11 SH 823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil İbrahim B. idaresindeki 11 ABU 289 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 SH 823 plakalı otomobil sürücü Fırat Mete B. ve araçta yolcu olarak bulunan G.D., B.G., S.E., S.E., F.D.B. ile 11 ABU 289 plakalı minibüs sürücüsü Halil İbrahim B. araçta yolcu olarak bulunan Z.S.Y.ve S.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Bozüyük Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan F.D.B.’nin sağlık durumun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.