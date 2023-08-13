Minibüs şoförü kadın yolcuyu araçtan kovdu

Pendik’te minibüste şoför ile yolcu arasında ücret tartışması yaşandı. Şoför, zamlı tarifeyi günü gelmeden uyguladığı için itiraz eden kadını minibüsten kovdu, yolcu ise araçtan inmedi. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Pendik’te minibüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik - Kurtköy minibüsüne binen bir kadın yolcu şoföre para uzattı. Şoför fiyatlara zam geldiğini söyleyince, yolcu ise UKOME toplantısında alınan kararla zamlı tarifenin 14 Ağustos’ta uygulanacağını belirtti. Minibüs şoförü duruma sinirlenerek kadına parasını iade ederek minibüsten kovdu. Kadın yolcu ise minibüsten inmeyeceğini belirterek, haksız kazanç elde ettiklerini belirtti. Şoför uzatılan parayı düşük bularak “Dilenciye mi veriyorsun” diye kadına tepki gösterdi. Ücret tartışması diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.