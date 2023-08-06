Minibüs su tankerine çarptı: Sıkışan sürücü aracın kapısı kesilerek çıkartıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, sulama yapan tankere arkadan çarptı. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince aracın kapısı kesilerek kurtarılırken, yaralı yakınlarının feryadı yürek burktu.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Doğanlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.P. hakimiyetindeki 55 AGC 963 plakalı minibüs, sulama yapan İ.D. idaresindeki 41 PB 781 plakalı Ford marka su tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü G.P. araçta sıkıştı. Tanker sürücüsü ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri G.P.’yi sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince minibüsün kapısı kesilerek çıkartılan G.P., sağlık ekiplerine teslim edildi. O esnada kaza yerine ulaşan G.P.’nin yakınları feryat ederek, yaralının yanına koştu. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.