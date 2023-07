Minibüsçülerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'taksiye dönüşüm' tepkisi

TAKİP ET

Bakırköy’de toplanan minibüs esnafı, daha önceki UKOME toplantılarında verilen taksiye dönüşüm kararının yerine getirilmediğini iddia ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıdan hemen önce toplanan bir grup minibüs ve taksi şoförü bir araya gelerek UKOME ’de daha önce alınan kararların yerine getirilmediğini iddia ederek basın açıklaması yaptı. Şoförler pankart açık "UKOME istifa" diye slogan attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia eden eski Gebze-Harem Minibüsçüleri Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, “Bin 400 tane araç şu an çalışmıyor. 400 tanesi aktif olabildi” dedi.

Basın mensuplarına konuşan Yılmaz, ‘‘Bizler mağdur olmuş minibüs esnafıyız. 2021 yedinci ayında UKOME bir karar aldı. Bin tane taksiye dönüşümünü sağlandı. 2022 on ikinci ayında bir karar geçti. 2 bin 125 aracın, 8 artı 1 taksi olacağını kararını aldı. 2023 Mart ayında UKOME’den şanslı kişiler seçildi. 2 bin 615 kişi müracaat etmiş. Bunlardan 1 bin 755 tanesi 8 artı 1 taksi olma hakkını kazandı. Bizler bunlara müracaat ettiğimizde araç fiyatları 800 bin civarındaydı. Minibüs hattında mağdur olduğu için geçişi kurtuluş olarak görüyordu. İmzaları attılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çekiliş yaptığı günde Ekrem başkan araçlarla anlaşıldığı araçların temin edileceğini söyledi. Ancak firmalara başvurduğumuzda ne araç var ne de bir şey var. Firmalar 800 tane aracı teslim edecekmiş. İBB ile anlaşma yapmış. Fakat 5’inci ayın 31’inde geldiğimizde sadece 15 araç teslim ettiler. Daha sonra krediler kapatıldı. Araçlar fiyatları 2 katına çıktı. Esnaf araçlar satamıyor. Fakat bazı galeriler yasak olmasına rağmen belediyeden nasıl izin alıyorsa bu araçları satıyor. Esnaf kendi malını satamazken, belediyeden izin alıp bazı rantçılar, araç sattırıyorlar. Esnaf şu an aracını alamıyor. Eski hattında çalışmıyor, evine ekmek yediremiyor. Bin 400 tane araç şu an çalışmıyor. 400 tanesi aktif olabildi” şeklinde konuştu.