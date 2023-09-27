Minibüsle ezemeyince 30 yerinden bıçakladı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bisikletli bir kişi sokak ortasında 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Husumetlisi olduğu bisikletli kişiyi minibüsü ile sokak sokak kovalayıp bir ara sokakta sıkıştırınca bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden eski kamyon soförü H.Ş. polise giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Hasanbey Mahallesinde meydana geldi. Sokak aydınlatmalarının da çok olmadığı bir ara sokakta kavga eden 2 kişiden biri diğeri tarafından defalarca bıçaklanıp yere yığıldı. Bağarışmaların üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri yerde ağır yaralı bir kişinin yattığını farkedince polise ve 112 ambulansına haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı şahsın Mustafa Çikin isimli kişi olduğunu belirledi. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Çikin kurtarılamadı.

Olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Hasan Ş. isimli eski kamyon şoförü; olay yeri adresini verip birini bıçakladığı söyleyerek teslim oldu.

Hasan Ş. aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlisi olduğu Mustafa Çikin’i bisiklet kullanırken gördüğünü minibüsü ile ezmek istediğini uzun süre kovaladıkan sonra Hasanbey Mahallesinde bir ara sokakta sıkıştırıp bıçakladığını belirtti. Otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan Mustafa Çikin’in vücuduna 30 bıçak darbesi aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Hasan Ş.’nin adliyeye sevkedildiği olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.