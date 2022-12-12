Minibüste teşhircilik yapan şahıs tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde toplu taşıma aracında teşhircilik yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Minibüste teşhircilik yapan şahıs tutuklandı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde toplu taşıma aracında teşhircilik yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bir şehiriçi minibüsü içerisinde cinsel organını çıkartan şahıs, şikayet üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.B., emniyetteki ifadesinin ardından teşhircilik ve cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minibüste teşhircilik yapan şahıs tutuklandı
Minibüste teşhircilik yapan şahıs tutuklandı