Minik adımlarla güvenli yarınlara

Bilecik "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Kur’an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Kayıboyu Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. ’Minik adımlar, güvenli yollar’ mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, geleceğin sürücüleri olan çocuklara; trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve uyulması gereken kurallar detaylı şekilde aktarıldı.

Alanında uzman trafik polislerinin katılımıyla yapılan eğitimlerde, çocuklar hem teorik bilgi aldı hem de interaktif etkinliklerle öğrendiklerini pekiştirdi. Eğitim sayesinde öğrenciler, trafikte daha bilinçli ve dikkatli hareket etmenin önemini kavrarken, güvenli bir trafik kültürünün temelleri de atılmış oldu.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceğini ve toplumun her kesimine trafik bilincinin aşılanmasının hedeflendiğini belirtti.