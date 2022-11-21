Minik arkeologlar iş başında

Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel, sergi gibi çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, çocuklar için yaptığı programlara bir yenisini daha ekleyerek ‘Kazı ve Yüzey Araştırma Atölyesi’ çalışmasına imza attı.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, renkli bir atölye programına kapılarını açtı. Yoğun katılım ile gerçekleşen kazı ve yüzey araştırma atölyesinde çocuklara; ‘Arkeoloji nedir, Tarihi eser nedir, Arkeolog ne iş yapar, Neden kazı yapılır, Nasıl kazı yapılır, Kazıda kullanılan aletler’ gibi konular anlatıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı kazı çalışmaları yapan minik arkeologlar, müzeden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Fetih Müzesi’nde düzenlenen atölyenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, program sayesinde çocukların ufkunun genişlediğini vurguladı.