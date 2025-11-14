Minik biniciler tatilin keyfini böyle çıkardı

Kartepe Belediyesi Atlı Binicilik Kulübü, ara tatil boyunca yoğun ilgi gördü. Tatili değerlendirmek isteyen aileler ve çocuklar, kulübün sunduğu benzersiz binicilik deneyiminden faydalanmak için merkeze akın etti.

Binicilik deneyimi yaşamak isteyen çocuklar ve yetişkinler, Karatepe Mahallesi’nde bulunan, Kartepe Belediyesi Atlı Binicilik Kulübü’nde eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde ata binerek keyifli anlar yaşıyor. Doğayla iç içe gerçekleşen bu etkinliklerde ziyaretçiler hem eğleniyor hem de biniciliğin temel aşamalarını öğrenme fırsatı buluyor. Profesyonel eğitmenler tarafından yürütülen çalışmalar, güvenli ve kontrollü ortamda gerçekleştiriliyor.