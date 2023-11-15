Minik Deniz için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez hakkındaki soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da dişi çekilen çocuk hayatını kaybetti!’ haberine konu olayla ilgili olarak; 10.11.2023 günü mağdur Deniz Sönmez’in özel diş polikliniğinde gerçekleşen tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."