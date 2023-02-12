Minik depremzededen duygulandıran şiir

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı felaketin ardından Elbistan ilçesinden ailesiyle birlikte Eskişehir’e gelen 8 yaşındaki Meryem Eslem Bostan’ın yazdığı "Dünyam Karardı" adlı şiir, görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar devam ediyor. Yurt genelinde yüzlerce otel kapılarını depremzedelere açarken, Eskişehir’deki bir otel de deprem bölgesinden gelen çok sayıda aileye ev sahipliği yapıyor. Otelde konaklayan depremzede ailelerin minik üyeleri ise yaptıkları resimleri ve yazdıkları şiirleri otelin girişinde yer alan bir panoya asarak, bir yandan duygularını ifade edip, bir yandan da çalışmalarını misafirlere sergiliyorlar.

“Hayatım karardı”

İkinci depremde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki evleri yıkılan Bostan ailesinin 8 yaşındaki kızları Meryem Eslem Bostan, otelin girişindeki panoya astığı şiiriyle görenleri duygulandırıyor. Şiirini görünür olmasını istediği için otelin girişine astığını ifade eden minik Meryem, “Otelde diğer arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyoruz ve yemek yiyoruz. Aslında biz resimleri ve yazdığım şiiri buraya hazırlamamıştık. Burada bir pano vardı, panoya bazı arkadaşlar resim asmıştı. Ben de yazdığım şiiri asmak istedim. Şiirimi beğenenler oldu, ben de buraya astım. Şiirimin görünmesini istedim” dedi.

Şiirini okuyan Meryem Eslem, duygularını şu satırlarla ifade etti:

“Dünyam karardı. Bir gün biz uyurken gece deprem oldu. Beni yataktan hemen kaldırdılar. Bir baktım ki deprem oluyor. Hemen bitti ve ben sakinleştim. Sonra evimiz yıkıldı. Eskişehir’e geldik. Buradan bir ev tuttuk. Burada bir hayat sürmeye başladık. Hayatım karardı.”

“Burada arkadaşlarımızla oynuyoruz, mutluyum”

Çizdiği ikiye bölünmüş yüz resmiyle iyiliği ve kötülüğü betimleyen 9 yaşındaki Mislina Güney ise, kaldığı otelde arkadaşlarıyla birlikte mutlu olduğunu dile getirdi. Panoyu arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını aktaran Mislina, “Çizdiğim resmimde yüzsüzlük var ama bir yandan insanların öyle olmadıklarını, melek olduklarını anlatmaya çalıştım. Burada arkadaşlarımızla oynuyoruz, mutluyum. Bu arada çok iyi bir otel, tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Duygularını bu şekilde ifade ettiler”

Çocuklara eğlenip güzel vakit geçirebilmeleri için kağıt-kalem verdiklerini ve sonucunda ortaya güzel, küçük bir sergi çıktığını belirten otel yöneticisi Berat Yiğit, "Onlara kağıt-kalem verdik eğlenebilmeleri için. Duygularını bu şekilde ifade ettiler. Şiir yazdılar, resim yazdılar, bizlere olan sevgilerinden bahsettiler. Otelimizde güzel bir köşe oluşmuş oldu. Ağırlamayla ilgili mutlular ama genel olarak üzgünler, çünkü evleri yıkıldı. Eskişehir otelleri olarak gerekli desteği sağlamaya her zaman hazırız” diye konuştu.