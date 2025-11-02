Minik Efe'nin lösemi zaferini gökyüzüne binlerce balon bırakarak kutladılar
Küçükçekmece Belediyesi, lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun'un zaferini anlamlı bir etkinlikle kutladı. Göl kenarında minik Efe için gökyüzüne binlerce balon bırakıldı.
Küçükçekmece Belediyesi, lösemi hastalığını atlatan 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun’un zaferini kutlamak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Göl kenarı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen organizasyona çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay da katılarak, Emin Efe ve ailesiyle yakından ilgilendi. Programda "By Gözlük" sahne alırken, Küçükçekmece Belediyesi çocuklar için mısır, pamuk şeker ikram ederek, çeşitli atölyeler düzenledi. Etkinlikte lösemi hastalığıyla mücadeleye dikkat çekildi.
Etkinlikte minik Efe’nin lösemiyi yenmesi gökyüzüne binlerce balon bırakılarak kutlandı.