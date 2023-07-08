Minik eller ilk dokumalarını yaptı
Bilecik'in Bozüyük ilçesine 'Bir Mekik Bir İp' atölyesinde öğrenciler dokumacılığı ve eski geleneği yeni fikirlerle birleştirmeyi öğreniyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesine ’Bir Mekik Bir İp’ atölyesinde öğrenciler dokumacılığı ve eski geleneği yeni fikirlerle birleştirmeyi öğreniyor.
Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri’nde yılsonunda öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bunların sonuncusu dokuma oldu. 8 yaş ve üzeri ile 10 yaş ve üzeri olmak üzere 2 grup halinde devam eden dokumacılık atölyesinde öğrenciler ilk dokuma çalışmalarını yaptılar. Eğitmen Gülcan Külcü nezaretinde devam eden atölye çalışmasında öğrenciler el becerilerini geliştirerek tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor.