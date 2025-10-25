Minik eller toprağa dokundu, üretimin değerini öğrendi

EDİRNE (İHA) – Edirne’de kooperatifçilik temasıyla düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı"nda öğrenciler, toprağa dokunarak üretimi öğrendi ve doğayla buluştu.

Birleşmiş Milletler tarafından 2025’in "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kamp, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Kurtuluş İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Çocuklar, bir hayvancılık işletmesini gezerek süt üretimi ve hayvan bakımı hakkında bilgi aldı. Ardından seralarda marul fide dikimi yaparak organik tarım eğitimi gördü.

Programda İl Müdürlüğü uzmanları, kooperatifçilik bilinci ve üretimin önemi üzerine sunumlar yaptı. Etkinliğin sonunda İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Köy-Koop Edirne Birliği Başkanı Ahmet Erken, öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeler verdi.

Kamp, çocukların tarıma olan ilgisini artırarak çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilmesine katkı sundu.