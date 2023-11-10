Minik ellerden Filistin'e büyük destek

Ümraniye Belediyesi, İsrail’in Gazze’deki masum Filistin halkına yaptığı zulmü kınamak ve farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 4-6 yaş grubundaki yüzlerce Kur’an kursu öğrencisi, Filistin ve Mescid-i Aksa temalı boyama kağıtlarını boyadı.

Filistin’de yaşanan savaş tüm şiddetiyle sürerken, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Ümraniye’de de Filistin’e destek için düzenlenen protestolar ve etkinlikler devam ediyor. Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve ilçe müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler, ellerine aldıkları fırça ile boyama yaparak, Filistin’de ölen akranları için farkındalık oluşturdu. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan Filistin Farkındalık Çadırındaki bağış sandığına destek olmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Filistin’i çok sevdiğini söyleyen 4 yaşındaki Nazlı Gül Şahin, ”Bugün boyama yaptık. Filistin bizim için çok önemli. Filistin’i koruyoruz biz. Onu çok seviyoruz. Filistin için bunu kendimiz yaptık” dedi.