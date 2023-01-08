Minik Hamza'nın hayalini Deniz Kuvvetleri gerçekleştirdi

Minik Hamza’nın savaş gemisine binme hayalini Deniz Kuvvetleri gerçekleştirdi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Osmaniye İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Hamza Albayrak, hayalini gerçekleştirebilmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir mektup yazdı. Hamza’nın yazdığı mektup hem duygulandırdı hem de Türk denizciliğinin geleceğine dair umutların bir kez daha yeşermesini sağladı.

Hamza’nın hayallerine kayıtsız kalmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hamza’ya bir mektupla cevap verdi, Karadeniz Bölge Komutanlığı Hamza ve arkadaşlarını Okulunda ziyaret etti. Ziyaret sonrasında, Hamza ve arkadaşlarının hayallerini gerçekleştirmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemileri ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli’ye davet edildi.

Hayalinin peşinden giden Hamza, hem kendi hayaline kavuştu hem de arkadaşlarına yepyeni bir dünyanın kapılarını araladı. Mutluluk ve heyecanları yüzlerinden okunan minikler, hem Deniz Kuvvetlerini hem de gemileri yakından tanıma fırsatı buldu.