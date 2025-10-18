Minik itfaiyeciler yangın güvenliğini öğrendi

Bayırköy’deki minik öğrenciler, itfaiye ekipleriyle hem öğrendi hem de eğlendi.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Bayırköy Belde Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçenin itfaiye ekipleri çocuklara yangın güvenliği ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verdi. Teorik eğitimin ardından minik öğrenciler, gerçek bir yangın tatbikatına katılarak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Minikler, su hortumlarını ellerine alıp, itfaiye kıyafetleriyle tatbikata katılırken hem eğlendiler hem de hayati bilgiler edindiler.

Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Çocuklarımızın güvenliği bizim önceliğimiz. Onlara itfaiyeciliği sevdirerek, yangın konusunda bilinçlenmelerini sağlamak çok değerli" ifadelerini kullandı.