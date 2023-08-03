Minik judo ve taekwondocular sertifikalarını aldı

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarında ücretsiz düzenlenen kurslarda eğitim gören minik öğrenciler katılım sertifikalarını aldı.

Osmangazi Belediyesi, bünyesinde bulunan 75 tesiste spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi tesislerinde bu zamana kadar 34 branşta 208 milli sporcu kazandırdı. 4 bin 759 lisanslı sporcusu bulunan Osmangazi Belediyesi, 1 olimpiyat, 3 dünya, 76 Avrupa, 73 Balkan ve 570 Türkiye şampiyonu yetiştirerek önemli başarıya imza atarak bünyesinden şampiyon sporcular çıkarttı. Geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için farklı branşlarda spor kursları açarak buradan yeni şampiyonlar çıkartmak için mücadele veriyor. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarında judo ve taekwondo kursuna katılan 92minik öğrenci kurs sonunda katılım sertifikalarını aldı. Minik öğrenciler sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’in elinden aldı.

Sertifika alan öğrencileri tebrik eden Cingil, “Osmangazi Belediyemiz Bursa’nın en büyük, Türkiye’nin ise en büyük 5’inci ilçe belediyesi 56 vilayetten büyük, belediyecilik hizmetleriyle ilgili üzerine düşeni teknik ve hizmet anlamında görevlerini yerine getiriyor. Bu hizmetlerini bir araya getirirken sevgili gençlerimizi asla unutmuyor. Yaz ve kış gençlerimizi eğitici spor kursları düzenliyor. 10 bine yakın gencimiz 4 etap halinde yüzme sporuyla tanışırken judo ve taekwondo alanında bugün ilk dönemini tamamladığımız kursumuzu başarıyla bitiren 92 öğrenciye sertifikalarını veriyoruz. Bu kurslar 3 dönemden oluşacak ve yaklaşık 300 genç kardeşimizin judo ve taekwondo, eğitimi almasını sağlamış olacağız” dedi.

Judo ve taekwondo kurslarında birinci dönem sona ererken ikinci dönem 24 Temmuz, 11 Ağustos tarihleri arasında, 3 dönem ise 14 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.