Minik kalbe büyük operasyon, 12 günlükken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gelen Elisa Nazlı bebek, 12 günlükken yapılan açık kalp ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. 7-14 Şubat Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası’nda uyarılarda bulunan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kamalı, "Kalbini tamamen düzelttik, bu hastalık kalp hastalıkları içerisinde yüzde 1 gibi, çok sık değil. Elbette ki endişelendiğimiz zamanlar oldu, çünkü hastalığı ağırdı. Aileler, bebeklerinde en ufak bir morarma, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi bir şikayet görürse çocuk hekimine başvurmalarını önemsiyoruz. Doğuştan kalp hastalıkları önemli bir grup, çoğu ameliyat edip düzeltilebilen hastalıklar, erken tanı önemli" derken baba Doruk Zombaba, "Gün geçtikçe güzel haberler aldık, onunla beraber yeniden doğmuşsun gibi oluyor, şükürler olsun" dedi.

Doğumsal kalp hastalıkları her yıl çok sayıda bebeği etkilerken Büyükçekmece’de yaşayan 32 yaşlarındaki Yeşim ve Doruk Zombaba çiftinin 15 Ocak’ta dünyaya gelen 3’üncü çocukları Elisa Nazlı da kalp rahatsızlığı nedeniyle doğum sonrası özel bir hastaneye sevk edildi. Buradan da acil olarak ameliyat gerekliliği ifade edilerek Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. 25 Ocak’taki naklin ardından Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Okan Yıldız ile Çocuk Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hacer Kamalı ve sağlık ekibi Elisa Nazlı bebek için tetkikler yaptı. Doğuştan kalp hastalıkları içerisinde yüzde 1’lik bir oranda görüldüğü belirtilen, akciğerlerden kalbe kan getiren toplardamarların olması gereken yere bağlanmaması durumu olarak ifade edilen total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi tanılı bebek 12 günlük iken acil olarak ameliyata alındı. Operasyon Doç. Dr. Okan Yıldız ve ekibi tarafından başarıyla tamamlanırken aile de rahat bir nefes aldı. Doç. Dr. Kamalı ise 7 - 14 Şubat Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası dolayısıyla hem Elisa Nazlı bebeğin durumuna hem de doğumsal hastalıklarına ilişkin bilgi verdi. Kamalı, doğumsal kalp hastalıklarında erken tanının önemine dikkat çekerken ailelere önemli uyarılarda bulundu.

"Bu hastalık çok sık değil, kalbini tamamen düzelttik"

Bebeğin durumuna ilişkin konuşan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kamalı, "İstanbul içi özel bir hastaneden solunum sıkıntısı olması dolayısıyla ekokardiyografik incelemesi yapılmış, kalp hastalığı saptanmış, ameliyat gerektirmesi üzerine nakil aldık. Bebek 10 günlükken geldi, tanıyı koyduk, tomografiyle de teyit ettik; total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. Özellikle damarların darlık durumunda acil ameliyat gerektiriyor, bu bebek de o şekildeydi, tanısını koyduktan sonraki 2 gün içerisinde ameliyatını yaptık çünkü ameliyat dışında tedavi seçeneği olmayan bir hastalık. Tam olarak tanımlanmış bir sebebi yok, multifaktöriyel deniyor. Annenin bilmeden maruz kaldığı ilaçlar, bazen radyasyon, alkol, sigara kullanımı gibi şeyler etkileyebilir, elbette ki genetik faktörlerin de rolü olabilir. Operasyon, yaklaşık 5-6 saatlik bir süre denebilir. Bu hastalık tam düzeltme ameliyatı yaptığımız hastalıklardan bir tanesi, ailesi de bunu soruyor, ‘Hocam, gerçekten içeride bir şey kaldı mı?’, hayır, hiçbir şey kalmadı. Hatta aileye de söylüyorum, bu bebeğe artık kalp hastalığı etiketini sakın yapıştırmayın, kalbini tamamen düzelttik. Elbette ki takiplere gelmeye devam edecek ama şimdilik sorun kalmadı" şeklinde konuştu.

"Çoğu ameliyatla düzeltilebilen hastalıklar, erken tanı önemli"

Erken tanının hayati önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Kamalı, "Doğuştan kalp hastalıklarına baktığımız zaman yaklaşık 100 doğumda bir görülüyor, bu hastalık da kalp hastalıkları içerisinde yüzde 1 gibi bir oran aslında çok sık değil. 12 günlükken ameliyat oldu, elbette ki endişelendiğimiz zamanlar oldu çünkü kalp hastalığı ağırdı. Anne karnında ultrason, ekokardiyografi yöntemiyle bebeklerin doğuştan kalp hastalıkları tespit edilebiliyor. 7-14 Şubat Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası, bebekler doğuyor, hepsinin oksijen değerlerine bakılıyor ve bir problem olduğunda da bize ulaşıyorlar. Aileler, bebeklerinde en ufak bir morarma, nefes darlığı, beslenme, çabuk yorulma gibi şikayetler görürlerse en yakın çocuk hekimine ya da çocuk kalp doktoruna başvurmalarını önemsiyoruz. Doğuştan kalp hastalıkları önemli bir grup, çoğu ameliyat edip düzeltilebilen hastalıklar o yüzden geç kalmamakta fayda var. Çocukları dikkatli izlemek gerekiyor. Erken tanı önemli, özellikle bu hasta için çok önemliydi, geç kalmadık ama daha belki erken de ameliyat edilebilirdi" ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir sıkıntısı vardı, hocalarımıza çok güvendik"

Tedavi sürecinde kimi zaman çok endişeli zamanlar geçirdiklerini anlatan 32 yaşındaki anne Yeşim Zombaba, "Zorlu bir doğumum oldu, solunum sıkıntısıyla özel bir hastaneye sevk edildik, acil bir şekilde oraya gittik, orada da aynısı söylendi. EKO çekilince çocukta farklı bir sorun olduğunu gördüler, buraya sevk ettiler, bebeğimiz hemen ameliyata alındı. Gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Çok şükür atlattık, şu an gayet iyiyiz. Her şeye hazırlıklıydık ama umudumuz da vardı çünkü gerçekten hocalarımıza çok güvendik, öyle oldu, çok teşekkür ederiz" dedi.

"Gün geçtikçe güzel haberler aldık, yeniden doğmuşsun gibi oluyor"

Anne babalar için çocuklarının hastalık süreçlerinin çok zor olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Doruk Zombaba, "4’üncü tarama testi gerçekleştirdiğimiz zaman doktor detaylı ultrasonda sadece kalp kapakçığında bir delik olduğunu sonrasında raporları verdiği zamanda bir cerrahi hastanede doğumun gerçekleştirilmesinin daha sağlıklı olacağını söylemişti. Birazcık erken doğum oldu, sonrasında daha göremeden aniden hava vermek için yoğun bakıma aldılar. Bizi başka bir hastaneye sevk ettiler, nefesinde problem olduğunu söylediler. 4’ncü EKO’su çekildikten sonra doktor ‘Ameliyat olması gerekiyor, çok acil’ dedi. Akciğere giden temiz kan olması gerekirken kirli kan olduğu için bu sefer nefes darlığı gerçekleştiriyormuş. Açık kalp ameliyatı oldu, hocamızla konuşmuştuk, açık kalp ameliyatı, 10 günlük bir çocuk ne kadar dayanabilir diye, ‘Elimizden geleni yapacağız’ dedi. Gün geçtikçe güzel haberler aldık, onunla beraber yeniden doğmuşsun gibi oluyor. Sonuçta can, evlat hiçbir şeye değişilmez. Şükürler olsun, Rabbim bize bağışladı. Kardeşleri çok sabırsızlıkla bekliyorlar. Tamamen iyileştiğini söylediler. Tarama testleri çok önemli, detaylı ultrason. Küçük bir rahatsızlığı önemsememek bazen ileri derecedeki hastalıklara sebep olabiliyor" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 3 haftalık bir tedavi gören Elisa Nazlı bebek, kontrollerini sürdürmek üzere dün taburcu edildi.