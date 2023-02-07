Manisa’da yaşadığı kalp yetmezliği nedeniyle kalp nakli bekleyen ve her telefona umutla koşan 15 yaşındaki Cemre Yılmaz hayatını kaybetti. Cemre Yılmaz’ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi olan Yunus Yılmaz ve Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz’a, 2018 yılında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Cemre’nin kalbi, tedaviye cevap vermedi. Ardından Cemre’ye başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki 25 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çanta ile hayata tutunmaya çalıştı. Çantasını yanından bir an bile ayıramadığı için akranları gibi dışarı çıkıp oynayamayan Cemre’nin minik kalbi daha fazla dayanamadı.

Dün hayatını kaybeden Cemre için bugün Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki İmam-ı Azam Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Yunus Yılmaz’ın ayakta güçlükle durduğu dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Cemre’nin cenazesi toprağa verildi.