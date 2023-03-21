Minik kalpler büyüklere dokundu

Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle Nilüfer Belediyesi’ne ait Burak Berk ve Çamlıca kreşlerindeki öğrenciler, İzzet Şadi Sayarel ile İnci Taner Altın Makas Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlara moral oldu.

Nilüfer Belediyesi’nde ’18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ unutulmadı. Nilüfer Belediyesi’ne ait Burak Berk ve Çamlıca kreşlerindeki minikler, İzzet Şadi Sayarel ile İnci Taner Altın Makas Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu etkinlikte minikler, cıvıl cıvıl ve sevgi dolu halleriyle yaşlıların gönlünü fethetti.

Yaşlılara çiçek vererek hep birlikte ‘İzmir Marşı’nı söyleyen çocuklar alkış aldı. Nilüfer Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı çeşitlik etkinlikler kutlamaya devam edecek.