Minik kalplerin okul heyecanında ebeveynler için 4 temel strateji

Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri, bugün itibarıyla eğitim hayatlarına adım attı. Hem çocuklar hem de ebeveynler için heyecan ve kaygının bir arada yaşandığı bu dönemde, çocukların okul sürecine uyum sağlamaları için sevgi ve desteğin büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, çocukların bu yeni deneyimi huzurlu ve keyifli bir şekilde karşılayabilmesi için ebeveynlere rehberlik edecek öneriler sundu.

Okulun ilk günleri hem çocuklar hem de ebeveynler için heyecan ve biraz da endişe verici olabiliyor. Her anne baba, çocuğunun bu yeni maceraya en iyi şekilde hazırlanmasını ve okul hayatına mutlu, güvenli bir başlangıç yapmasını ister. Ancak, bu süreç bazen karmaşık ve zorlu görünebilir. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve APAM Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, çocuğun ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak ve onların duygularına kulak vererek bu dönemi keyifli ve huzurlu hale getirilebileceğini anlattı. Çocuğun okul dönemine adım atmasını önemli bir süreç olarak tanımlayan Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, onları sevgiyle desteklemek, kendilerini güvende ve rahat hissetmelerini sağlamak gerektiğini belirtti. Ailelerin ve çocukların bu yolculukta birlikte olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Şirvanlı Özen, “Her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Önemli olan, çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissetmesi ve onun bu önemli adımı atarken yalnız olmadığını bilmesidir” dedi.

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen hem öğrenciler için hem de ebeveynler için süreci kolaylaştıran tavsiyelerini 4 ana başlıkta şu şekilde sıraladı:

1- Okula başlamadan önce çocuğunuzu nasıl destekleyebilirsiniz?

"Rutinler içinizi rahat ettirsin: Okul başlamadan önce, çocuğunuzun günlük rutine alışmasına yardımcı olmak harika bir adımdır. Sabahları birlikte erken kalkıp kahvaltı yapmak, okula hazırlık sürecinde onların kendilerini daha güvende hissetmesini sağlar.

Okulu tanıtmak birlikte daha kolay: Okul, çocuklar için bazen büyük ve bilinmeyen bir yer gibi gelebilir. Onlara okulun nasıl bir yer olduğunu, orada ne tür şeyler yapacaklarını anlatmak, hatta okulu önceden ziyaret etmek hem sizin hem de onların bu süreci daha rahat atlatmasına yardımcı olabilir.

Alışverişin keyfini çıkarın: Okul alışverişi yapmak, çocuğunuzla birlikte geçireceğiniz keyifli bir zaman olabilir. Onların seveceği çantayı, kalemi veya defteri seçmek, okula başlamayı biraz daha heyecanlı hale getirir.

2- Oryantasyon süreci anne ve babalar için de bir macera

Herkesin kendince bir uyum sağlama süreci var: Oryantasyon döneminde, çocuğunuzun farklı duygular içinde olabileceğini bilmek önemli. Bu süreçte onların yanında olmak, endişelerini ve heyecanlarını paylaşmak, onları rahatlatacaktır. Siz de bu süreçte kendinize karşı nazik olun; her şey mükemmel olmak zorunda değil.

Okul ile iletişimde kalmak: Okulun öğretmenleri ve diğer personeliyle tanışmak hem sizin hem de çocuğunuzun kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Okulun beklentilerini ve nasıl destek olabileceklerini bilmek, bu süreci kolaylaştırır.

Sosyal bağlar kuruldukça rahatlarlar: Yeni arkadaşlıklar kurmak çocuğunuz için biraz zaman alabilir. Onları cesaretlendirin ve okul dışında da sosyalleşebilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışın. Yeni arkadaşlar edinmek, okulu sevmeleri için büyük bir adımdır.

3- Çocuklarınızın kaygı ve stresini anlamak ve onlara yardımcı olmak

Küçük işaretleri gözden kaçırmayın: Bazen çocuklar kaygılarını doğrudan dile getiremezler. Mide ağrısı, baş ağrısı ya da uyku sorunları gibi belirtiler, onların iç dünyasındaki stresi işaret edebilir. Onları dikkatle dinlemek ve anlayış göstermek, kaygılarını hafifletebilir.

Birlikte zor zamanların üstesinden gelmek: Çocuğunuzla duyguları hakkında konuşmak, onların içsel dünyalarını paylaşmalarını sağlayabilir. ’Neden böyle hissediyorsun?’ yerine, ’Bu seni biraz endişelendirmiş gibi görünüyor, istersen bu konuda konuşabiliriz’ demek, onları daha açık olmaya teşvik edebilir.

Biraz oyun, biraz rahatlama: Çocuğunuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olmanın yollarından biri de onların sevdiği aktivitelerle zaman geçirmelerini sağlamaktır. Birlikte oyun oynamak, resim yapmak ya da müzik dinlemek, onların rahatlamasına yardımcı olabilir.

4- Okula başladıktan sonra karşılaşabileceğiniz zorluklar ve destek olmanın yolları

Her çocuğun hızı farklıdır: Çocuğunuzun okulda akademik ya da sosyal zorluklarla karşılaşması normaldir. Önemli olan, onların yanında olduğunuzu ve her adımda desteklediğinizi hissettirmektir. Gerekirse öğretmenlerle konuşarak, çocuğunuza nasıl daha iyi destek olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Arkadaşlıklar zaman alabilir: Sosyal çevre oluşturmak her çocuk için farklı hızda gerçekleşir. Onları zorlamadan, kendi hızlarında arkadaş edinmelerine izin verin ve destekleyin. Sosyal becerilerini geliştirmek için onları okul dışı etkinliklere de yönlendirebilirsiniz.

Duygusal dalgalanmalara hazırlıklı olun: Okula başlamak, çocuklar için duygusal açıdan zorlayıcı olabilir. Bazen bir gün harika geçerken, ertesi gün zor olabilir. Bu iniş çıkışlar normaldir. Onlara duygusal destek vererek, bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olabilirsiniz."