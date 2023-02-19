Minik kalplerin yardımları göz dolduruyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye yurdun her yanından yardımlar ulaşırken, yardım kolilerinden çıkan küçük çocukların yardımları görevlileri duygulandırıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a her türlü ihtiyaç yardımı gelmeye devam ediyor. AFAD Kahramanmaraş İl Koordinasyon Merkezine gelen yardım kolilerinden Kayseri’de yaşayan 5 yaşındaki Alper Eymen’in oyuncak kumbarası yetkilileri duygulandırdı. Diğer yandan, yardım olarak gelen bir montun içinden de 200 TL ve bir de not çıktı.

Montun cebinden çıkan notta, “Aynı toprağı ve o toprağın sevincini ve üzüntüsünü paylaştığım kardeşim. AFAD nasıl 7/24 çalışıyorsa, ben de size 7/24 dua ediyorum. Rabbim kolaylaştırsın” ifadeleri yer alırken, başka bir çocuk da bir poşet kuru üzüm göndererek üzerine, “Hadi şimdi hep beraber oturup, bu üzümleri yiyin. Kan olsun, can olsun sizlere. Bu üzümlerle konuştum ben. Söz verdiler, sizi soğuktan koruyacaklarmış, size güç verecekmiş, mutluluk verecekmiş. O yüzden onlar da çok heyecanlı. 1,2,3 hadi hepsi mideye” yazdı.

Gelen yardım paketleri içerisinde ayıcık gördüğünü ve incelediğinde kumbara olduğunu gören, AFAD Kayseri Şube Müdür Müdür Vekili Hasan Say, "Burada gelen yardımları koordine edip ihtiyaç olan yerlere ulaştırıyoruz. Gelen yardım paketleri içerisinde Kayseri’den Alper Eymen isimli bir çocuğumuz ’bir depremzede kardeşimi mutlu ederim’ diye bizlere göndermiş. Biz de burada afetzedelerden bir çocuğumuza teslim edeceğiz. Başka bir çocuğumuz da gönderdiği montun cebine para koymuş. Gelen yardımları titizlikle ayırıyoruz. Yine bir yardımsever vatandaşımız bir mont göndermiş ve içerisine 200 TL koymuş. Bunu alan kişiye ufak bir hediye notu ile göndermiş. Büyük küçük bütün vatandaşlarımızın bu konuya olan duyarlılıkları bizleri çok mutlu ediyor. Bütün toplum olarak dayanışma içerisinde bu büyük sorunun üstesinden geleceğimizi umuyorum" dedi.