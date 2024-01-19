Minik karatecilere 'Kuşak Töreni' düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen karate kurlarını bitiren ninik karatecilere ’Kuşak Töreni’ düzenlendi.

1308 Osmaneli Belediye Spor Karate takımı Kuşak Töreni Osmaneli Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi. Törene katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, minik karatecileri tebrik ederek, "1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı öğrencilerimizin başarılarına tanıklık etmek bizi gururlandırıyor. Milli takımlarımıza verdiğimiz sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın azmi ve ailelerinin desteğiyle elde ettiğimiz bu başarıları paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Hep birlikte daha nice zaferlere ulaşacağımıza inanıyorum. Spor ve birlikte geçirdiğimiz bu anlar, Osmaneli’ni daha da güçlü kılıyor. Birlikte sporun her branşında başarılı sonuçlar alıyoruz. Karate takımımızın değerli hocaları Salih ve Tuğba Kurnaz hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.