Minik kaşiflerden İznik'in eşsiz tarihine yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İznik Kazı Günlükleri Atölyeleri’ne katılan ilkokul öğrencileri, hem yaşadıkları şehrin zengin kültürünü yakından tanıdı hem de geçmişin izlerini eğlenerek keşfetti.

Çocuklar, tarih ve kültürle buluşuyor

Bursa’da alt ve üst yapı yatırımları ile kenti geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal ve kültürel etkinliklerde de hız kesmiyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ile İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ‘İznik Kazı Günlükleri Atölyeleri’ etkinliğiyle kırsalda yaşayan çocuklar tarih ve kültürle buluşturuluyor. UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer alan İznik’teki Sualtı Göl Bazilikası, tarihi çini fırınları ve Roma Tiyatrosu gibi önemli arkeolojik alanları keşfeden öğrenciler, gün boyunca kazılara katılarak, çini atölyelerinde seramik üreterek, kendi sikkelerini basarak tarihle iç içe bir gün geçiriyor. Uzman arkeologlardan tarihin büyüsünü yerinde dinleyen geleceğin sanatçıları, tarihçileri ve bilim insanları, geçmişin izlerini eğlenerek öğreniyor.

Proje kapsamında Çandarlı, Tacir, Elbeyli, Orhaniye, Çakırca, Boyalıca, Çiçekli, Kaynarca, Göllüce, Sansarak ve Mahmudiye İlkokulu’nun minik kâşifleri 30 Ekim tarihine kadar İznik’in eşsiz tarihine yolculuk yapacak.