Minik mimarlar barınak tasarladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, çocuklara mimarlık ve mühendislik mesleğini sevdirmek ve el becerilerinin geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri, sokak hayvanları için barınak tasarladı.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Şubesi tarafından çocuklara mimarlık ve mühendislik mesleğini sevdirmek ve el becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak için başlattığı ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği ‘Çocuk Gözünden Mimarlık’ maket yarışması Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte minik ellerin tasarımları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesiyle minik öğrencilerin doğada geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı tasarımlar ziyaretçilerden tam not aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik için tüm katılımcı öğrencilere ve ziyaretçilere teşekkür eden Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Çerkezköy Şube Başkanı Sinan Meral, “Bugün Hezarfen torunları olan TEKNOFEST gençliği, nasıl gökyüzünün Fatih’i oluyorlarsa burada bu minik kardeşlerimiz yine büyük bir değerimiz olan Mimar Sinan’ın izinden giderek geleceğin mimarları olabilirler. Ülkemizde nüfusun yüzde 20’si olarak çocuk nüfusu etkiliyor. Bu sebepten dolayı yapı ve çevre tasarımlarımızda çocukları göz önünde bulundurmamız gerektiğini dikkat çekmek isteriz. Çocuklarımız büyüyüp gelişirken Mimar Sinan gibi daha çocuk yaştan itibaren çevrelerini izleyen gözlemleyen, sosyal olaylara dahil olabilen gördükleri problemler karşısında çözüm üretebilen birer birey olabilmeleri yolundaki meşaleyi yakmak istedik. Derler ki Koca Sinan daha çocuk yaşta arkadaşlarıyla oynarken köyün taşlarından köprüler, kemerler yapmayı hayal ederdi. Erciyes’in eteklerinde büyüdüğü için yaptığı eserlerle dağın sonsuzluğu görkemliliğini vurgulamıştır" dedi.

Burada bulunan her çocuğun yaptığı barınak maketlerin birbirinden farklı kişilikleri yansıttığını vurgulayan Meral, "Biz bu projeye başlarken mimari olarak renk olarak yapı olarak tasarım olarak çocuklarımıza ne katabiliriz de onların hayal gücünün önüne duvar örmeyiz diye düşünerek, dikkatlerini dış çevreye hayvan dostlarımıza yardımcı olabilecekleri şekilde ailelerinden de destek alarak geri dönüşüm malzemeleriyle maketlerini yapmalarını istedik. Katılımlarınızdan tekrardan hepinizi teşekkür ediyor, projemize katılan her bir öğrencimizi ise öz güvenleri için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren Alya Duru Gül, Naciye Ebrar Tekin, Hasan Can, Asel Şimşek, Ata Murat Gergin ve Liya Yaraşır’a takdim edildi.