Minik Nurettin, Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

Kelebek hastası minik Nurettin Efe, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti.

Bilecik’te 12 yaşındaki kelebek hastası Nurettin Efe ve ailesi, Vali Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Aileyle bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, “Efe ve ailesi ziyaretime gelerek beni çok mutlu ettiler. Efe, Kelebek Hastalığıyla mücadele etmesine rağmen güçlü bir karaktere sahip. Efe’nin bizlerden bir isteği var; Kelebek hastalığı konusunda toplumda farkındalık oluşması. Bu isteğe hep birlikte kulak verelim” ifadelerini kullandı.