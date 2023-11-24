Minik öğrenci Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıf öğrencisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü büstüne bıraktığı çiçekle kutladı. Herkesi duygulandıran hareket okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Minik öğrenci Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı
Editör
EditörEditör
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. sınıf öğrencisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenler Günü’nü büstüne bıraktığı çiçekle kutladı. Herkesi duygulandıran hareket okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Akmeşe Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ege Resul Uğuray, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı. Okula gelen Ege Resul, Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Bir süre sonra Atatürk büstünde çiçek gören öğretmenler, çiçekleri kimin bıraktığını bulmak için güvenlik kamerasına baktı. Çocuğu bulan öğretmenler bu güzel davranışı sebebiyle öğrencilerle birlikte tebrik ederek, alkışladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman