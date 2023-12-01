Minik öğrenci valiye okulunu gezdirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e minik öğrenci okulu gezdirdi.

Vali Şefik Aygöl, Kayıboyu 4-6 yaş Kur-an kursuna giden miniklerle bir araya geldi. Vali Aygöl, okul öncesi hem Kur’an öğrenen hem de eğlenceli aktiviteler yapan minikler ile sohbet etti. Baskı yapan öğrencilerin çalışmalarını inceleyip onları tebrik etti.

Vali Aygöl’ü görüp kucağına atlayan minik öğrenci ise Kur’an kursunu gezdirdi. Minik öğrencilerle hem eğlenceli hem de anlamlı geçen vakitleri sosyal medyasından paylaşan Vali Aygöl, "Bugün Kayıboyu’nda minik Kur’an Kursu öğrencilerimizle bir aradaydık. Burada okul öncesi çocuklara birçok şey katabiliyorlar. Hem Kur’an okumayı öğrenebiliyorlar hem de manevi değerleri tanıyabiliyorlar" ifadelerini kullandı.