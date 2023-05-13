Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin minik öğrenciler, annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin minik öğrenciler kendilerini özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendiren, onları yaşamları boyunca karşılıksız seven annelerinin Anneler Günü’nü kutladı. Kutlama programına eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katılan Başkan Bakkalcıoğlu miniklerin bu anlamlı etkinliğine katılarak coşkulu kutlamalarına ortak oldu.

Minikler annelerini öperek, sarılarak ve öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları çiçekleri annelerine vererek kutlarken ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu’nun hediye ettiği özel tasarımlı kupaları da annelerine büyük bir heyecanla verdiler.

Annelerin zaman zaman duygusal anlar yaşadığı etkinlikte Başkan Bakkalcıoğlu minik öğrencilerin annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak “Yaşamın her alanında söz sahibi olan kadınlar, annelik gibi kutsal bir sorumluluğu da üstleniyor. Karşılıksız sevginin sembolü olan annelerimize çok şey borçluyuz. Toplumsal dayanışmamızın kaynağı, sevgi ile geleceğimize ışık tutan tüm annelerin, Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.