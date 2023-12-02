Minik öğrenciler BAÜN'de fidan diktiler

Karesi Şehit Mesut Yağan Anaokulu öğrencileri “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Meyve Fidanı” etkinliği ile Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) Çağış Yerleşkesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinlikte; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Birol Şahin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN Genel Sekreteri Yemliha Yanar, Karesi Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Karesi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Resul Bütün’ün yanı sıra öğretmenler ve veliler de öğrencilere eşlik etti. Minik öğrenciler fidan dikimine okul kıyafetleri ile gelirken bazı öğrenciler Kafkas giysileri ile fidan dikimi yaptılar.