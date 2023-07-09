Minik öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Meliha Çankaflı Anaokulunu ziyaret ederek, Çocuk Kulübü yaz dönemi uygulamalı eğitimine katılan öğrencilerle buluştu.

Edirne Meliha Çankaflı Anaokulu yöneticileri ve öğretmenleriyle birlikte öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, uygulamalara katılarak, miniklerle keyifli vakit geçirdi. Arpacı, 3 Temmuz-31 Ağustos dönemiunde 08.20-17.30 saatleri arasında 4-5 yaş çocuklara yönelik olarak 10 farklı branşta Çocuk Kulübü uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Önder Arpacı, Çocuk Kulübü yaz dönemi uygulamalı eğitime katılan anasınıfı öğrencilerinin eğlenerek beceri ve bilgi öğrendiklerini vurguladı.

Çocukların zengin eğitim ortamında birbirinden farklı ve eğlenceli aktivitelerle keyifli bir yaz dönemi geçirdiğini vurgulayan Dr. Arpacı, "Uygulanan branşlarımız; Türkçe dil etkinlikleri, sanat ve beceri eğitimi, müzik ritim ve orff eğitimi, eğlenceli matematik ve kavramlar, rama çalışmaları, mutfak etkinlikleri, hareket ve spor eğitimi, doğa etkinlikleri ve hobi bahçesi oluşturma çalışmaları, fen ve bilim etkinlikleri, hayat becerileri eğitimi dersleri ile öğrencilerimizin yaparak yaşayarak konforlu bir öğrenme ortamında farklı gelişim alanlarını destekleyerek çok yönlü bir eğitim ortamı sağlamaktayız. Okulumuz bahçesinde oluşturulan hobi bahçesi ve okulumuz bünyesinde bulunan fiziksel mekanlara ve okulumuzun tüm imkanlarını en üst düzeyde kullanarak dolu dolu ve keyifli bir yaz dönemi geçirmekteyiz. Çocuk Kulübü yaz dönemi uygulamaları, görsel dokunsal açılardan çocuklarımızın zengin eğitim ortamında birbirinden farklı ve eğlenceli aktiviteler ile keyifli bir yaz dönemi geçirmesine katkıda bulunmaktadır" dedi.