Minik öğrenciler engelli gazeteciyle söyleşti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Sakarya İlkokulu’nun minik öğrencileri hafta içinde düzenlenen bir programla ortopedik engelli Gazeteci Suat Salgın ile bir araya geldi.

Ayvalık’ın en köklü okullarından Sakarya İlkokulu’nun Müdürü Veli Gezer, Müdür Yardımcısı Hasan Çelik ve 3-B Sınıf Öğretmeni Münevver Dıvarcı’nın öncülüğünde gerçekleşen buluşmada birbirinden zeki ve sevimli öğrencilerin engelliler konusundaki bilgi donanımları dikkat çekti.

Gazeteci Salgın’ın “engelliler” konusundaki söyleşisine öğrenci velilerinden Semra Onayce de söyleşiyi birbirinden zeki ve sevimli öğrencilerle birlikte izledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilerin hatırlanması açısından önemi, engellilerin sorunları, engelliliğin nedenleri, fırsat verildiğinde her engellinin başarılı olabileceğine ilişkin konularda bilgiler veren Salgın’a minik yüreklerin gösterdiği yakın ilgi ise etkinliğe damgasını vurdu.

Tüm sevimlilikleriyle engelli vatandaşlara nasıl yaklaşılması gerektiği, engelli bir gazeteci olarak güncel hayatta yaşadığı sorunlar, mimari engeller gibi konularda Gazeteci Salgın’a sorular yönelten öğrencilerin, aldıkları cevaplarla da zaman zaman duygusal anlar yaşadıkları gözlendi.

Etkinlik sonunda kendilerine bilgiler veren Suat amcalarına sarılarak sevgi gösterilerinde bulunan minik öğrencilerin bu tavırları oldukça renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.