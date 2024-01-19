Minik öğrenciler gıda israfını önlemek için evde bulunan meyvelerden reçel yaptı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Ağaköy 2. Sınıf öğrencileri, gıda israfının önüne geçmek için evde bulunan meyvelerden reçel yaptı.

Etkinliğe, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tevfik Yıldırım, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Ağaköy İlkokul Müdürü Müjdat Kocabıyık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “Gıda israfı, dünyamızın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri. Her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri, tedarik zincirinin farklı aşamalarında israf ediliyor. Bu da, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir kayıp anlamına geliyor. Gıda israfının önüne geçmek için atabileceğimiz birçok adım var. Alışveriş yaparken ihtiyacımız kadar ürün alabiliriz. Yiyeceklerimizi tazeliğini kaybetmeden tüketebiliriz. Bunlardan biri de, evde bulunan meyveleri değerlendirmek. Meyveler, pişirildiğinde, kurutularak veya reçel yapılarak uzun süre saklanabilir. Bu sayede, meyvelerin tazeliğini kaybetmeden tüketebiliriz. Biz de, gıda israfına dikkat çekmek ve öğrencilere bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte, öğrencilere evde bulunan meyvelerden reçel yapmayı öğrettik. Etkinlikte, öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de gıda israfının önüne geçmenin önemini öğrendiler” dedi.

Etkinlik, çocuklara hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.