Minik öğrenciler İl Müftüsü ile bir araya geldi

Bilecik Pelitözü 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun ile bir araya geldi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, minik öğrencileri makamında ağırlayarak okudukları Kur’an-ı Kerim ve duaları dinledi. Ardından miniklerle sohbet eden Müftü Erhun, çikolata ikram ederek oyuncak hediye etti. Müftü Erhun, Kur’an Kursu öğreticisi Güllü Yalaz ve Pelitözü Cami Derneği Başkanı Muammer Döner’e göstermiş olduğu emekleri için teşekkür etti. Minik öğrenciler İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen ve Hatice Geçgelen ile makamlarında görüşerek ziyaretlerini sonlandırdı.