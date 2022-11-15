Minik öğrenciler ile deprem tatbikatı

Bilecik’te anaokulu öğrencileri Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri ile ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yaparken renkli görüntülere sahne oldu.

AFAD koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde Bilecik’te bulunan Bahçelievler Anaoku’lunun minik öğrencileri ile ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Bilecik AFAD personelleri ile gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler önce depremin ne olduğunu, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrendi. Verilen teorik eğitimin ardından derem anında yapılması gereken çök-tutun-kapan hareketini yaptıktan sonra tahliye alanına toplanıldı. Renkli görüntülere neden olan etkinlikte minik öğrenciler öğrendiklerini büyükleri ile paylaşacağını ve herkesin deprem anında çök-kapan-tutun yapmasını söyledi.

Tatbikata Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile AFAD ve milli eğitim müdürlüğü personeli katılım sağladı.