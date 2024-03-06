Minik öğrenciler jandarmayı yakından tanıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minik öğrenciler jandarmayı yakından tanıyorlar.

Minik öğrenciler jandarmayı yakından tanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde minik öğrenciler jandarmayı yakından tanıyorlar.

Bozüyük’te bulunan özel bir anaokulunda Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı’nca ‘Jandarmayı Tanıma, Trafik Kuralları ve Okul Çevresinde Güvenlik’ eğitimleri verildi. Minik öğrenciler jandarma ekip arabasına binerek telsizle konuştu, akülü jandarma arabası kullandı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Hem eğlenceli hem öğretici faaliyetler icra edildi.

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