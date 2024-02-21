Minik öğrenciler polis ekiplerini tanımaya devam ediyor

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Minik öğrenciler polis ekiplerini tanımaya devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Bilecik Anaokulunda minik öğrencilerle bir araya gelen ekipler, ‘Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar’ projesini gerçekleştirdi. Miniklerle yapılan etkinlikte toplam 140 öğrenciye 2 seanstan oluşan bilgilendirme çalışmalarını icra ettiler.

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Minikler tarafından büyük ilgiyle karşılanan polis ekipleri çeşitli etkinliklerin ardından programı sonlandırdı.