Minik öğrenciler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bu yıl binlerce öğrencinin ağırlanarak, matematik dersini severek ve dokunarak öğrendiği Matematik Müzesi’ndeki etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla birlikte atölye çalışması yapan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, daha sonra dilek ağacına tuttukları dilekleri yapıştırdı. ‘Matematiğe Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla öğrencilerin ağırlandığı Matematik Müzesi’nde ziyaretçiler, matematik dersini çeşitli materyallerle dokunarak ve severek öğrenme yanı sıra atölye aktiviteleriyle keyifli zamanlar geçiriyor.

‘’Atölye çalışmalarına katılan çocukların sevincini yüzlerinde görüyoruz’’

Bilecik Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik birçok faydalı aktiviteyi gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Belediye olarak her zaman dediğimiz gibi eğitim ve çocuklarımızın faydasına olan çalışmalarda en ön sırada yer alıyoruz. Bilgi Evi olarak çocuklarımıza kapılarını aktığımız burada çocuklar, matematik dersini severek öğrenmenin yanı sıra, robotik kodlama ve atölye faaliyetleriyle de zamanlarını keyifli ve eğlenceli geçirmiş oluyor. Bizler de bu etkinlikleri gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu oluyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘’Matematik müzesi okul gibi binlerce öğrenciyi ağırlıyor’’

Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Matematik Müzesi’ne 4 haftada 9 farklı liseden (lise 1 ve lise 2) sınıf öğrencilerin ağırlandığını kaydeden Başkan V. Subaşı, bu alandaki katkıları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Etkinlik sonunda çocuklara yeni yıl hediyesi veren Başkan V. Subaşı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çocuklar ile anne ve babalar ise düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.