Minik öğrencilerden esnaf ziyareti

Bilecik'te minik öğrenciler esnaf ile bir ayara gelerek güzel vakit geçirdi.

Minik öğrencilerden esnaf ziyareti
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Bilecik’te minik öğrenciler esnaf ile bir ayara gelerek güzel vakit geçirdi.

Bahçelievler Anaokulu Menekşeler sınıfının yapmış olduğu meslek grupları esnaf ziyaretleri ile öğrenciler anlamlı bir gün yaşadı. Postane ziyaretinde, günümüzde önemini yitirmiş olan mektuplaşmanın önemine değinerek iletişimde içtenliği yansıttığı vurgulandı. Yapılan esnaf ziyareti ile meslek grupları tanıtıldı ve yaptıkları işleri yerince gözlemleme ve inceleme fırsatı buldular.

Veliler sınıfa eşlik ettiler ve sınıf öğretmenine, okul yönetimine teşekkür ettiler.