Minik öğrencilerden muhteşem etkinlik

Yöresel ve kültürel zenginliklerin sergilendiği etkinliğe yöresel kıyafetler giyerek katılan anasınıfı öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri çeşitli rollere girerek canlandırmaya çalıştı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan 100. Yıl İlkokulu anasınıfı öğretmenleri Gülver Kahraman ve Duygu Karanlık’ın Yerli Malı Haftası çerçevesinde hazırlamış oldukları "Bir başkadır benim memleketim" etkinliğindeki minik öğrencilerin yer aldığı program ilgi gördü.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katılarak öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Ayaz, yöresel yiyecek, kıyafet ve eşyaların sergilendiği etkinliği gezerek etkinlikte görev alan anasınıfı öğrencileri ile yakından ilgilenerek, etkinliği hazırlayan okul yönetimine öğretmenlere, öğrencilere ve katkıda bulunan velilere teşekkür ederek okuldan ayrıldı.