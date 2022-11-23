Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi öğrencilerine hastalıkların başlangıç noktası olan ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitim verildi.

18-24 Kasım “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” nedeniyle minik öğrencilere öğretmenleri tarafından verilen eğitimde ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı, maketlerle nasıl diş fırçalamaları gerektiği öğretildi. Öğretmenler ayrıca ağız ve diş sağlığının, çocukların yaşam kalitesini, sosyal ilişkilerini, beden ve buna bağlı olarak da ruh sağlığını etkileyen oldukça önemli bir faktör olması sebebiyle, çocukların erken dönemde ağız diş sağlığı açısından bilgilendirilmesinin gerekli alışkanlıkları kazandırabilmek açısından çok önemli olduğunu vurguladılar. Öğretmenlerini dikkatle dinleyen minik öğrenciler etkinlikte doğru diş fırçalamayı öğrendiler. Verilen eğitimlerin ardından çocuklara diş fırçası dağıtıldı.