Minik öğrencilere orman sevgisi anlatıldı

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrencilere orman sevgisi anlatıldı.

Minik öğrencilere orman sevgisi anlatıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nde 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrencilere orman sevgisi anlatıldı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin minik öğrencileri öğretmenleri tarafından orman sevgisi konusunda bilgilendirilirken miniklere ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları ile ormanların güzellikleri anlatıldı. Etkinlikte minik öğrenciler öğretmenleri tarafından hazırlanan “Yeşili Sev Ormanı Koru” panosu önünde hatıra fotoğrafı çekindiler.