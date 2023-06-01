Minik öğrencilerin sınır ötesi eğitimi

Türkiye’nin salgın döneminde tanıştığı uzaktan eğitim, sınırları aştı. Bursalı anaokulu öğrencileri, E-twinning projeleriyle İspanya, İtalya, Romanya ve gibi Avrupa ülkelerindeki yaşıtlarıyla ders alırken, projeyi de ortak açtıkları sanal sergiyle taçlandırdı.

Avrupa ve Türkiye’deki okullar arasındaki işbirliğini geliştiren E-twinning topluluğunda ana sınıfı öğrencileri aktif rol almaya başladı. Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Makbule Atadan Anaokulu’nda görevli öğretmen Filiz Derin, kurucusu olarak görev yaptığı steam projesinde İspanya, Romanya, İtalya, Litvanya ve Bulgaristan’daki 17 meslektaşı ile bir araya geldi. Derin, öğrencilerini Avrupalı yaşıtları ile sanal ortamda buluşturdu. Toplam 6 hafta süren etkinliklerde öğrenciler farklı kültürlerden arkadaşıyla ortak bir proje yürütmenin heyecanını yaşadı.

Proje ile minik öğrencilerin problem anlama ve çözme becerileri geliştirilirken, miniklerin bilimsel süreç becerilerini edinmiş bir nesil olarak yetiştirilmesi hedeflendi.

Öğrenci ve öğretmenler açısından oldukça verimli ve keyifli geçen proje 6 farklı ülkedeki öğrencilerin bir robot tasarlamasıyla sona erdi. Yapılan tüm etkinlikler ise sanal sergi ortamında beğeniye sunuldu. Birbirinden kilometrelerce uzaklıkta yaşayan ve eğitimin gücüyle bir araya gelen minikler, bir eğitimi daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.