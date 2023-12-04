Minik öğrencilerle bir arada

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, minik öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Şahin, Osmaneli’nde bulunan Çocuk Kulübünde öğrencilerle bir araya gelerek kulüp içi yapılan etkinlikleri inceledi. Çocuk kulübünü gezen ve minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Şahin, eğlenceli dakikalar geçirdi. Minik öğrenciler Başkan ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Osmaneli Belediyesi olarak ilçenin genç neslinin güçlenmesini istediğini belirten Başkan Şahin, "Genç neslin güçlenmesi ve başarılı olması için tam arkalarında destek olacağız. Başarılı, aydınlık genç bireyler bizleri ileriye taşıyacak olanlardır" ifadelerini kullandı.