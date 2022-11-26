Minik Sofuoğlu dur durak bilmiyor

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn dur durak bilmiyor. Kullandığı araç türleriyle gündemden düşmeyen minik Zayn, bu kez de ATV motoruyla off-road yaptı.

Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran Zayn Sofuoğlu, bu kez kendisi için tasarlanan ATV motoruyla off-road yaptı. Zayn’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videosu binlerce yorum ve beğeni yağdı.