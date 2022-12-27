Minik tiyatroseverler eğlenerek öğrendi

Sakarya’da sahnelenen "Sihirli Şapka" adlı tiyatro oyununu izleyen minikler, iyiliğin ve yardımlaşmanın önemini eğlenerek öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen aralık ayı kültür sanat etkinlikleri tiyatro oyunları ile devam etti. AKM’de sahnelenen "Sihirli Şapka" oyunu, miniklere keyifli anlar yaşattı. 2 seans halinde gerçekleşen, yaklaşık bir saat boyunca süren oyunlarda minikler doyasıya eğlendi. Oyunda çocuklara iyiliğin ve yardımlaşmanın önemi vurgulandı. İki palyaçonun maceralarını anlatan ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyuna miniklerin ilgisi yoğun oldu.