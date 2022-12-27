Minik tiyatroseverler eğlenerek öğrendi

Sakarya'da sahnelenen Sihirli Şapka adlı tiyatro oyununu izleyen minikler, iyiliğin ve yardımlaşmanın önemini eğlenerek öğrendi.

Minik tiyatroseverler eğlenerek öğrendi
Editör
EditörEditör
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Sakarya’da sahnelenen "Sihirli Şapka" adlı tiyatro oyununu izleyen minikler, iyiliğin ve yardımlaşmanın önemini eğlenerek öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen aralık ayı kültür sanat etkinlikleri tiyatro oyunları ile devam etti. AKM’de sahnelenen "Sihirli Şapka" oyunu, miniklere keyifli anlar yaşattı. 2 seans halinde gerçekleşen, yaklaşık bir saat boyunca süren oyunlarda minikler doyasıya eğlendi. Oyunda çocuklara iyiliğin ve yardımlaşmanın önemi vurgulandı. İki palyaçonun maceralarını anlatan ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyuna miniklerin ilgisi yoğun oldu.

Minik tiyatroseverler eğlenerek öğrendi
Minik tiyatroseverler eğlenerek öğrendi