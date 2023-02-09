Minik yürekleri depremzedeler için attı: Gönderdikleri notla duygularını paylaştılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlar arasında çıkan oyuncaklar ve mektuplar görenleri duygulandırdı.

Ünye Belediyesi koordinesinde yardım kampanyası hızla devam ediyor. Binlerce vatandaş depremzedeler için seferber olurken toplanan yardımlar tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderiliyor. Yardımsever vatandaşların belediyeye ulaştırdığı paketler arasında yürekleri ısıtan yardımlarda yer aldı. Yaşanan afet çocuk büyük 7’den 77’ye herkesi derinden etkilerken, Ünye’deki çocuklarda çocuklar da deprem bölgesindeki yaşıtlarına oyuncak göndererek destek oldu. Kimi en sevdiği ayıcığını kimi ise her gün oynadığı arabasını depremzede arkadaşlarına gönderdi. Oyuncak paketinden çıkan notlar ise okuyanları hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

“Elimizden gelen bu, keşke daha fazlası olsa”

Yardım paketleri içerisine sıkıştırılan isimsiz bir notta, “Kardeşlerim, ağabeylerim, ablalarım; elimizden gelen bu. Keşke durumumuz olsa daha iyisini yapabilsek. Allah yardımcınız olsun. Rabb’im sabır versin. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşursunuz” cümleleri yer aldı.

Bir paket içerisinde eldivenle birlikte gönderilen yazılı notta ise, “Sizin elleriniz ısınırken bizim de yüreğimiz ısınsın. Yalnız değilsiniz” ifadelerine yer verildi.

Van depreminde ailesiyle birlikte o acı günleri yaşayan Fatmagül ve Baran adlı çocuklar ise kumbarasındaki tüm parayı getirerek, “Biriktirdiğimiz parayı gönderiyoruz. Çok geçmiş olsun. Hakkınız helal edin. Çok üzgünüm” mesajıyla depremzedelere katkıda bulundu.