Minik yüreklerin Atatürk sevgisi boya fırçalarına yansıdı

Büyükçekmece’de Ömer Gültekin-Yavuz Selim İlköğretim Okulu Ana Sınıf öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü renkli ve anlamalı bir etkinlikle andı. Kendileri gibi minik olan şövalelerin üzerinde Atatürk portrelerini suluboya ile boyayan minikler öğretmenlerine ve velilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84’üncü yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece’de de saygı, sevgi ve minnetle anıldı. Büyükçekmece Ömer Gültekin-Yavuz Selim İlkokulu Ana Sınıf öğrencileri, Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı’nda kurulan minik şövalelerde Atatürk’ün portrelerini boyayarak, sevgi, saygı ve minnetlerini bu yolla ifade ettiler. Miniklerin sulu boya ile boyadıkları Atatürk porteleri büyük beğeni kazanırken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ana sınıfı öğrenci ve öğretmenlerini anlamlı etkinlik için kutladı. Bu alkışlanacak bir proje diyen Başkan Akgün, minik öğrencileri oyuncak ile ödüllendirdi.

“Atatürk’ü çok seviyorum. O bir kahraman”

Ana okulu öğrencisi minik yürekler Atatürk’ü Anma gününe ilişkin duygularını okudukları şiirler ve şu sözlerle ifade ettiler:

Esila Çolak: “Atatürk bizi kurtarandır. Kurtardığını biliyorum. Bir de bizim için kendisini feda ettiğini biliyorum.”

Ata Tavus: “Atatürk’ü çok seviyorum. O bir kahraman. Bize bu şehri kurtardı ve bizi düşmanlardan korudu. Selanik’te doğdu. Anıtkabir’de mezarı var. Dolmabahçe’de öldü.”

Bade Çakır: “Atatürk bize bayramı hediye etti. Bizi düşmanlardan koruyan kişi.”

Esila Çolak: Saat dokuzu beş geçe, Atam Dolmabahçe’de gözlerini kapamış. Bütün Dünya ağlamış. Doktor doktor kalksana, lambaları yaksana. Atam elden gidiyor çaresine baksana. Uzun uzun kavaklar, dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım doysun kara topraklar.