Minik yüzücüden büyük başarı

Bilecikli sporcu 3 madalya birden kazanarak gurur tablosu oluşturdu.

Minik yüzücüden büyük başarı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecikli sporcu 3 madalya birden kazanarak gurur tablosu oluşturdu.

Bursa’da düzenlenen 10 Yaş Yüzme Müsabakaları’nda Bilecikli yüzücü Ali Çınar Bilgin, 3 madalya birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ali Çınar Bilgin, 100 metre kurbağalamada altın madalya, 100 metre sırtüstünde altın madalya ve 50 metre sırtüstünde ise gümüş madalya kazandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.